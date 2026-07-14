На Тернопільщині неповнолітній мотоцикліст врізався в попутну автівку

До лікарні з тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 17-річного жителя Бучацької територіальної громади. Юнак отримав травми у дорожньо-транспортній пригоді.



Аварія трапилася 13 липня близько 11:00 у Бучачі на вулиці Галицькій. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. У ході перевірки стало відомо, що неповнолітній, керуючи мотоциклом Viper zs200n, допустив зіткнення із попутним транспортним засобом OPEL VIVARO. У результаті удару травми отримав водій мотоцикла.



У обох кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини автопригоди встановлюються.



Поліцейські закликають батьків подбати про безпеку своїх дітей. Якщо неповнолітній керує мотоциклом чи іншим двоколісним транспортом, переконайтеся, що він має відповідну категорію посвідчення водія, достатні навички керування, використовує мотошолом та захисне спорядження. Пояснюйте дітям про дотримання Правил дорожнього руху, адже одна необережність може коштувати здоров’я або навіть життя.







Поділіться:









