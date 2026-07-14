Батькам школярів Тернополя нагають про оформлення карток для безкоштовного харчування

З 1 вересня всі учні тернопільських шкіл отримають право на безкоштовне харчування. Для обліку послуги продовжить діяти електронна система через картки «Файна карта».

Як пояснив міський голова Сергій Надал, учням 2–4 класів, які вже мають картки для харчування, переоформлювати їх не потрібно. Для першокласників картки виготовлять безкоштовно через навчальні заклади.

Водночас учням 5–11 класів, які вже мають картки, необхідно продовжити термін їх дії через заклади освіти або самостійно звернутися до офісу «Файна карта» на вулиці Чорновола, 1.

Для школярів, які ще не мають картки, її можна замовити через застосунок «е-Тернопіль» або безпосередньо в офісі сервісу.

У міськраді закликають батьків не відкладати оформлення документів, оскільки виготовлення картки може тривати до 25 днів.