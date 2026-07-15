На Тернопільщині дорожники косять борщівник та ліквідовують наслідки негоди

На автошляхах Тернопільщини тривають роботи з благоустрою та утримання дорожньої інфраструктури. Особливу увагу дорожники приділяють покосу трави, видаленню чагарників і боротьбі з небезпечним борщівником.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області.

У літній період підрядні організації впорядковують смуги відведення автомобільних доріг, прибирають поросль, яка може обмежувати видимість дорожніх знаків та бар’єрного огородження, а також проводять заходи з ліквідації отруйного борщівника.

Цього тижня роботи тривають як на міжнародних та національних трасах, так і на окремих територіальних дорогах області.

Додаткові труднощі дорожникам створює негода. Через сильні дощі та поривчастий вітер бригади регулярно очищають проїжджу частину від нанесеного ґрунту та сміття, розчищають кювети, водовідвідні лотки та водопропускні труби.

У Службі відновлення наголошують, що через воєнний стан та обмежене фінансування всі роботи виконуються поступово та відповідно до пріоритетності ділянок.

Головною метою проведених заходів називають підвищення безпеки дорожнього руху та покращення умов для водіїв і пішоходів.