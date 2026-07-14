Рослини, які полюють на комах: у Кременці відкрили виставку з квитком за 20 грн

З 15 до 24 липня у Кременецькому ботанічному саду триватиме виставка комахоїдних рослин. Відвідувачі матимуть змогу побачити незвичайних представників флори, які вражають не лише екзотичним виглядом, а й здатністю полювати на комах.

На виставці представлять венерині мухоловки, росички, товстянки та інші види хижих рослин. Організатори обіцяють розповісти про особливості їхнього життя, способи полювання та правила догляду в домашніх умовах.

Експозиція працюватиме щодня з 9:00 до 17:00 на території Кременецького ботанічного саду.

Вартість відвідування становить 20 гривень. Для участі необхідний попередній запис за телефоном: (03546) 2-15-48.

Організатори запрошують усіх охочих відкрити для себе дивовижний світ рослин-хижаків та дізнатися більше про їхні унікальні властивості.