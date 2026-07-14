«Порішали»? У Тернополі, попри рішення про демонтаж, на незаконній конструкції тривають будівельні роботи

Ще 6 липня Тернопільська міська рада гучно повідомила про самовільно встановлену бетонно-арматурну конструкцію на земельній ділянці комунальної власності біля супермаркету АТБ на проспекті Злуки, 45. Виконавчий комітет ухвалив рішення про її демонтаж, а мерія запевнила: незаконний об’єкт буде прибрано.

У повідомленні міської ради йшлося, що постійно діюча робоча група має протягом десяти днів організувати демонтаж споруди. Демонтовані елементи повинні бути передані на зберігання, а власник зможе повернути їх лише після компенсації витрат на демонтаж, транспортування та зберігання. Крім того, йому залишили можливість самостійно усунути порушення.

Та поки чиновники звітують про боротьбу з незаконними забудовами, реальність виглядає зовсім інакше.

Станом на 9 липня жодного демонтажу на місці немає. Навпаки – роботи на бетонно-арматурній конструкції тривають повним ходом. Достатньо порівняти фотографії, оприлюднені міською радою 6 липня, зі світлинами, зробленими через три дні, аби переконатися: замість виконання рішення будівництво фактично продовжується.

Було

Стало

Мимоволі виникає запитання: чи справді рішення виконкому буде виконане, чи воно було ухвалене лише для того, щоб продемонструвати принципову позицію влади?

У Тернополі вже був схожий прецедент. Кілька років тому місто обговорювало історію зі «зниклою» зупинкою громадського транспорту на вулиці Київській (зупинка «Вул. 15 Квітня»), яка набула широкого розголосу навіть у всеукраїнських ЗМІ. Тоді міська влада заявляла про зухвале викрадення комунального майна просто посеред білого дня.

Згодом виявилося, що ситуація далеко не така однозначна. Приватний підприємець надав правоохоронцям документи та рішення сесії міської ради, які, за його словами, давали законні підстави для демонтажу зупинки з подальшим будівництвом торговельного об’єкта. У мерії ж продовжували наполягати на своїй версії.

Фінал цієї історії добре відомий тернополянам: реконструкція відбулася, на місці зупинки з’явилися торговельні приміщення, а гучні заяви про «вкрадену» зупинку швидко залишилися лише інформаційним спогадом.

Тепер місто спостерігає за новою історією. Рішення про демонтаж незаконної конструкції вже є. Залишається лише з’ясувати, чи буде воно виконане на практиці, чи поповнить перелік документів, які існують лише на папері.



