На Тернопільщині неповнолітній мотоцикліст збив 73-річного пішохода

Дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла та пішохода сталася 14 липня у селищі Залізці Тернопільського району.

Як повідомили в поліції, о 11:16 на спецлінію «102» про аварію повідомив неповнолітній. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Попередньо встановлено, що заявник, керуючи мотоциклом Viper V250F-2, здійснив наїзд на пішохода. Потерпілим виявився житель Залозецької територіальної громади 1952 року народження.

За попередніми даними, чоловік переходив проїжджу частину поза межами пішохідного переходу.

У результаті ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Причини та обставини автопригоди встановлюють правоохоронці.