У Тернополі не допустили до реалізації 500 кг динь через перевищення вмісту нітратів

Так, 11 липня під час лабораторного дослідження партії динь, що надійшла з м. Ізмаїл, було виявлено перевищення допустимого вмісту нітратів: 184,4 мг/кг при нормі до 90 мг/кг. У результаті 500 кг продукції не було допущено до реалізації.