У Тернополі не допустили до реалізації 500 кг динь через перевищення вмісту нітратів
Фахівці лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчому ринку м. Тернополя щодня перевіряють безпечність харчових продуктів, які надходять у продаж.
Так, 11 липня під час лабораторного дослідження партії динь, що надійшла з м. Ізмаїл, було виявлено перевищення допустимого вмісту нітратів: 184,4 мг/кг при нормі до 90 мг/кг. У результаті 500 кг продукції не було допущено до реалізації.
Щоденний лабораторний контроль овочів, фруктів, ягід та іншої продукції на агропродовольчих ринках дозволяє своєчасно виявляти небезпечні харчові продукти та не допустити їх потрапляння до споживачів.
Закликаємо жителів області купувати харчові продукти лише у місцях санкціонованої торгівлі, де вони проходять обов’язковий ветеринарно-санітарний контроль та лабораторні дослідження.