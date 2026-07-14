Негода залишила без світла майже 12 тисяч абонентів на Тернопільщині: тривають аварійні роботи

Через несприятливі погодні умови на Тернопільщині тривають аварійно-відновлювальні роботи на електромережах.

Станом на 18:00 в області зафіксовано знеструмлення окремих населених пунктів. За інформацією енергетиків, обсяг знеструмленого навантаження становить 8 МВт, що дорівнює 3% від звичайного рівня споживання електроенергії.

Без електропостачання наразі залишаються 11 677 побутових абонентів, або 2,8% від загальної кількості побутових споживачів області.

Над ліквідацією наслідків негоди працюють аварійно-ремонтні бригади АТ «Тернопільобленерго». Фахівці запевняють, що докладають усіх зусиль, аби якомога швидше відновити електропостачання.

Жителів області просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та дотримуватися правил безпеки поблизу пошкоджених електромереж.