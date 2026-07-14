Тернополяни можуть відремонтувати будинки за програмою співфінансування

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради вніс зміни до титульного списку об’єктів, які ремонтуватимуть у 2026 році за програмою співфінансування.

Програма передбачає проведення ремонтних робіт у багатоквартирних будинках та на прибудинкових територіях за принципом 70/30 або 80/20.

Основну частину витрат бере на себе міський бюджет, тоді як мешканці сплачують від 20 до 30 відсотків вартості робіт залежно від їх виду.

До переліку потрапляють об’єкти, щодо яких надходили звернення від жителів міста наприкінці минулого та на початку поточного року.