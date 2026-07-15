Жити і жити б… На війні загинув молодий захисник Назарій Таїров з Тернопільщини

Сповіщаємо сумну звістку — Бучацька громада знову зазнала непоправної втрати, повідомляють у міській раді.

11 липня 2026 року поблизу населеного пункту Новосергіївка Харківської області, під час виконання обов’язків військової служби та захисту територіальної цілісності і незалежності України, загинув наш земляк, житель села Переволока, солдат Назарій ТАЇРОВ, 2004 року народження, старший навідник протитанкового відділення взводу вогневої підтримки.

Молодий воїн віддав найдорожче — своє життя — за мирне майбутнє українського народу, за свободу та незалежність нашої держави.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав та любив Назарія. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Герою України!

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