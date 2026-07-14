У Польщі встановили імена вісьмох загиблих у Пужниках на Тернопільщині

У Польщі вперше за допомогою генетичних досліджень встановили особи вісьмох людей, останки яких були знайдені та ексгумовані на території колишнього села Пужники на Тернопільщині.

Ідентифікаційні свідоцтва родинам загиблих у понеділок у Варшаві передали представники Міністерства культури і національної спадщини Польщі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Міністерка культури і національної спадщини Польщі Марта Цєнковська наголосила, що це перший випадок, коли загиблих під час українсько-польського протистояння 1940-х років вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК-досліджень.

«Це означає, що на могилі нарешті можна викарбувати ім’я та прізвище. Людина перестає бути анонімною жертвою історії», – підкреслила Цєнковська.

За її словами, попереду ще багато роботи з пошуку та встановлення імен інших загиблих.

За результатами досліджень вдалося встановити особи Броніслави та Марії Карпінських, Марії, Владислава і Міколая Шафранських, Адольфа та Броніслава Данцевичів, а також Генрика Федоровича. У Міністерстві культури Польщі зазначили, що це дасть змогу встановити іменні таблички на місці їхнього поховання.

З цього приводу маршалок Сенату Польщі Малгожата Кідава-Блонська заявила, що забезпечення гідного поховання загиблих є не лише моральним обов’язком польської держави, а й необхідною умовою для тривалого польсько-українського примирення.

«Цього не вдалося би досягти без співпраці та польсько-українського діалогу», – наголосила Кідава-Блонська.

Водночас вона висловила занепокоєння погіршенням відносин між Варшавою та Києвом і застерегла від використання болісних сторінок історії у сучасній політиці. Маршалок верхньої палати парламенту також підкреслила, що для тривалого і міцного польсько-українського примирення необхідно продовжити пошукові та ексгумаційні роботи і забезпечити гідне поховання усіх загиблих.

Професор Поморського медичного університету в Щецині професор Анджей Оссовський повідомив, що в Пужниках можуть залишатися останки інших жертв, на що, за його словами, вказують як історичні, так і генетичні дані.

«У Пужниках спочиває більше жертв. Це підтверджують не лише свідчення родичів і історичні джерела, а й генетичні дослідження. Попереду на нас чекає робота з пошуку нових місць поховань і відновлення імен наступних жертв», – підкреслив Оссовський.