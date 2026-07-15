Андрій Ящук подарував музею у Шумську предмети з минулого

Фонди Шумського краєзнавчого музею поповнилися новими експонатами завдяки жителю міста Андрію Ящуку. Про це повідомили у музеї, подякувавши дарувальнику за внесок у збереження історико-культурної спадщини краю.

До музейної колекції передали предмети побуту, які ще нещодавно використовувалися у повсякденному житті мешканців Шумщини, а нині поступово стають частиною історії. Такі речі дають змогу краще зрозуміти традиції, ремесла та особливості життя попередніх поколінь.

У музеї наголошують, що кожен подарований експонат є важливим свідченням минулого та допомагає зберігати пам’ять про історію рідного краю. Відтепер ці предмети будуть доступні для відвідувачів і використовуватимуться як джерело знань для майбутніх поколінь.

Працівники музею висловили щиру вдячність Андрію Ящуку за небайдужість та підтримку музейної справи.