Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Михайло Волочастий з Тернопільщини

Сумна звістка знову сколихнула Теребовлянську громаду, повідомляють у міській раді.

Сльози, біль, скорбота… Війна продовжує безжально забирати життя найкращих синів України.

У боротьбі за Україну, її свободу та незалежність, мужньо виконавши військовий обов’язок, загинув мешканець міста Теребовлі солдат Волочастий Михайло Тарасович, 07.10.1989 року народження.

Із березня 2025 року військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Лише на початку липня цього року вдалося підтвердити його загибель. Життя захисника обірвалося 22 березня 2025 року внаслідок штурмових дій поблизу населеного пункту Олешня Суджанського району Курської області (російська федерація).

Михайло Волочастий проходив військову службу на посаді стрільця – номера обслуги. До лав Збройних сил України був мобілізований 14 січня 2025 року.

Висловлюємр щирі співчуття рідним, близьким, друзям, побратимам полеглого захисника. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі. Нехай світла пам’ять про Михайла назавжди житиме у серцях тих, хто його знав та любив, а Господь дарує рідним сили пережити цю непоправну втрату. Ми завжди пам’ятатимемо його жертовність, мужність і відданість Україні.

Вічна і світла пам’ять Герою!

Герої не вмирають!