Понад два роки вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Орест Ткач з Тернопільщини

І знову сумна звістка надійшла до ще однієї родини, які молились, вірили та сподівались на повернення свого Героя живим… Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 02 січня 2024 року біля н.п. Богданівка Бахмутського району Донецької області, беручи участь у захисті цього села, загинув солдат ТКАЧ ОРЕСТ ЄВГЕНОВИЧ, 1977 року народження, житель с. Устя Мельнице-Подільської територіальної громади.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!