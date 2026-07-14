Школярці з Тернополя терміново потрібна допомога: у Катрусі Дегтярової виявили пухлину мозку

У Тернополі оголосили терміновий збір коштів на лікування учениці Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети Катерини Дегтярової.

Про це повідомили на сторінці навчального закладу.

У дівчинки діагностували пухлину мозку. Попереду на Катрусю чекає складне лікування, операції та тривалий період реабілітації.

«У нашу шкільну родину прийшло велике горе. У нашої талановитої, доброї та життєрадісної учениці Дегтярової Каті виявили важку хворобу — пухлину мозку. Катруся та її родина зараз опинилися сам на сам із цим страшним випробуванням, і їм надзвичайно потрібна наша підтримка», – йдеться у повідомленні.

У ліцеї закликають усіх небайдужих долучитися до збору коштів, адже родині необхідна значна сума на лікування, а часу на боротьбу з хворобою обмаль.

Допомогти Катерині можна переказом на банківську картку її мами:

5168 7520 0872 8282

Кожен внесок, незалежно від суми, може стати важливим кроком на шляху до одужання дівчинки.

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