Через негоду частина Тернопільщини без світла

У ніч на 14 липня негода спричинила часткові перебої з електропостачанням у населених пунктах Великогаївської територіальної громади.

Про це повідомив Великогаївський сільський голова Олег Кохман.

За його словами, про ситуацію вже поінформовано керівництво районних електромереж. Наразі аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків негоди та відновленням електропостачання.

«Особисто повідомив керівника РЕМу про дану проблему. Бригади працюють над ліквідацією наслідків негоди. Найближчим часом електроенергію буде відновлено», – зазначив Олег Кохман.

Мешканців громади просять зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки поблизу пошкоджених ліній електропередач до завершення аварійно-відновлювальних робіт.