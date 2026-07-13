Гарячі обіди для всіх школярів: ініціатива охопить понад 96 000 дітей на Тернопільщині

На Тернопільщині розширюють програму безкоштовного шкільного харчування. Відтепер гарячі обіди отримуватимуть усі учні 1–11 класів незалежно від наявності пільгового статусу.

Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

За його словами, президентська ініціатива охопить понад 96 тисяч дітей у 514 закладах освіти області. Раніше безкоштовним харчуванням були забезпечені понад 31 тисяча учнів початкової школи, а тепер до програми долучать ще близько 77 тисяч школярів середньої та старшої ланки.

Для підготовки до реалізації проєкту в області вже провели аудит освітніх закладів, зібрали дані з громад та визначили проблемні питання, які можуть виникнути під час організації харчування.

Також спеціальні комісії завершили перевірку харчоблоків та їдалень у школах Тернопільщини.

Серед моделей організації харчування в області розглядають використання так званих «опорних кухонь», а також перспективної моделі «фабрика-кухня», яка передбачає централізоване приготування страв для кількох закладів освіти.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я та Кабінет Міністрів України дозволили організовувати прийом їжі не лише у шкільних їдальнях, якщо їхньої місткості недостатньо, а й в інших приміщеннях закладів освіти. Водночас до таких приміщень застосовуватимуться суворі санітарні вимоги щодо видачі їжі, миття рук та прибирання.

Тарас Пастух закликав батьків повідомляти про можливі проблеми з якістю харчування. У разі виникнення зауважень спочатку рекомендують звертатися до керівництва школи, далі — до відділу освіти громади, а за потреби — до Департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА.