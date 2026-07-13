На війні загинув захисник Сергій Голубенко з Тернопільщини

На щиті до рідної домівки у селище Вишнівець повертається наш Захисник Голубенко Сергій Олександрович, 03 вересня 1985 року народження, повідомляють у селищній раді.

Старший сержант Сергій Голубенко був авіаційним техніком (сапером) екіпажу безпілотних авіаційних комплексів 1 бойової групи (розвідувально – ударних безпілотних авіаційних комплексів) 1 групи спеціального призначення.

💔Загинув Герой 26 січня 2026 року у Харківській області.

Приносимо щирі співчуття сім’ї, родині, друзям, та усім хто знав Сергія💔🙏



