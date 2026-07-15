Під час паломництва у Греції помер відомий священник з Тернопільщини

Пізно ввечері 14 липня 2026 року під час прочанської подорожі відійшов у вічність відомий священник Чину святого Василія Великого, духовний наставник та відновник монаших обителей отець Никодим (Михайло) Гуралюк. Про це повідомив міський голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович

Звістка про смерть священнослужителя стала болючою втратою для тисяч вірян в Україні, які знали його як ревного молитвенника, душпастиря та людину, яка присвятила життя відродженню духовних святинь.

Останніми роками отець Никодим служив на Тернопільщині. Зокрема, він активно займався відновленням древнього монастиря Різдва Божої Матері отців василіан у селі Улашківці Чортківського району. Завдяки його праці та наполегливості тривало відродження одного з найвідоміших духовних центрів Поділля.

До служіння на Тернопільщині священник був одним із головних ініціаторів відновлення Погінського монастиря Успіння Матері Божої на Івано-Франківщині. Також він став першим ігуменом, який у 1990-х роках розпочав реставрацію храму Царя Христа в Івано-Франківську.

Особливу шану серед людей отець Никодим здобув завдяки своїй духовній підтримці та молитві. До нього приїжджали паломники з різних куточків України, просячи духовної поради, розради та молитовної допомоги у складних життєвих обставинах.

Світла пам’ять про отця Никодима Гуралюка назавжди залишиться у серцях тих, кому він допомагав словом, молитвою та щоденною працею на благо Церкви і людей.