На Сумщині загинув 29-річний захисник із Чортківщини Тарас Катинський

Нагірянська громада отримала трагічну звістку з фронту. Під час виконання бойового завдання загинув житель села Стара Ягільниця, молодший сержант Тарас Богданович Катинський.

Як повідомили у Нагірянській сільській раді, військовослужбовець загинув 12 липня 2026 року поблизу населеного пункту Лугівка Охтирського району Сумської області.

Тарас Катинський народився 2 квітня 1997 року. Усе його життя було пов’язане з рідним селом Стара Ягільниця. На захист України він став ще у 2019 році та протягом багатьох років сумлінно виконував військовий обов’язок.

Захисник проходив службу на посаді старшого стрільця-оператора другого стрілецького відділення другого стрілецького взводу другої стрілецької роти першого батальйону територіальної оборони військової частини А7033.

У громаді згадують воїна як відданого захисника, надійного побратима та справжнього патріота України.

Особливого символізму історії родини Катинських додає те, що старший брат Тараса також продовжує службу у лавах Сил оборони України.

Загиблому воїну було лише 29 років.

Нагірянська сільська рада висловила щирі співчуття батькам, братові, рідним, близьким та побратимам полеглого Захисника.

Вічна пам’ять і слава Герою.