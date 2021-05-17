Притискав дівчаток до себе й ліз під одяг: подробиці скандалу з учителем музики на Тернопільщині

У Тернопільській області викладач музики з Тернопільщини, який чіплявся до учениць, звільнився. З’ясувалося, що літній чоловік домагався дітей не перший рік, але все йому сходило з рук, оскільки завучем навчального закладу працює його дружина. Про це повідомляє “Обозреватель”

Батьки дівчаток звернулися в правоохоронні органи. Хоча є підстави вважати, що справа може “заглухнути” й учитель уникне покарання.

Хапав за груди й ліз рукою під одяг

У невеликому селі Вербів Тернопільської області розгорівся скандал. Учитель музики чіплявся до дівчат із 6 і 7 класів: міг хапати їх за груди, засовувати руку під одяг і навіть притискати до себе й цілувати в губи. Звісно, робив це тоді, коли діти залишалися наодинці з ним.

Про це випадково дізналася мама однієї зі школярок. Дочка поскаржилася подрузі, що не хоче ходити в школу через цього педагога. Зі свого боку та розповіла про це своїм батькам, які й повідомили мамі дівчинки. Пізніше з’ясувалося, що вчитель чіпляється й до інших дітей.

“Про те, що вчитель музики неадекватний у цьому плані, знали давно. Але діти не хотіли зізнаватися своїм батькам, соромилися. Моя родичка вчилася в цій школі, й коли в ЗМІ з’явилися повідомлення, що за вчителя взялася прокуратура, вона розповіла, що займається він цим давно. Начебто жартома притисне дівчинку до себе, схопить за груди. Деякі огризались, інші намагалися взагалі з ним не зустрічатися. На нього скаржилися, але розумієте, адже він родич завуча школи, тому його завжди прикривали“, – розповіла одна з мешканок цього села.

Справу намагалися зам’яти?

Справа стала серйозною після того, як батьки дівчаток звернулися в прокуратуру й поліцію.

“Директор школи довів до мого відома, що приходила поліція щодо цього випадку. Я доручила директору провести внутрішнє розслідування й доповісти про результати. Але зараз така ситуація, що він у лікарні з коронавірусом, у реанімації. Тому я поки нічого не можу з’ясувати”, – сказала Наталія Бідула, начальник відділу освіти Нараївської громади, якій і підпорядковується це село.

У відділі освіти Тернопільської обласної державної адміністрації вперше про інцидент в селі Вербів нібито почули від нас.

Сам викладач музики написав заяву про звільнення з навчального закладу. І хоч поки що залишається без роботи, проте продовжує спокійно жити в селі.

“Деякі просто жаліють його дружину, яка працює завучем у школі. Він звільнився і всі заспокоїлися. Але цілком імовірно, що він пізніше влаштується працювати в іншому навчальному закладі, і буде займатися тим самим, будуть страждати інші діти”, – припускає місцева жителька.

За рішенням суду цією справою зараз займається Бережанська окружна прокуратура.