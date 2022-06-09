На Тернопільщині подорожчав проїзд у громадському транспорті. Ці зміни стосуються міжміських та міжобласних перевезень. Про це розповів керівник обласного управління інфраструктури Михайло Олійник.

За його словами, ціни на проїзд встановлюють перевізники.

Оксана Бойко – жителька села Чеснівський Раковець Збаразької громади. Жінка з Тернополя добирається додому з пересадкою, бо прямий рейс скасували через подорожчання пального.

“До нашого села автобус взагалі не їздить. Щоб доїхати до Тернополя, ми добираємося до Заруддя хто чим може і як може, а далі пересідаємо на кременецьку маршрутку і їдемо до обласного центру. Раніше ми платили за проїзд у цій маршрутці 30 гривень, а зараз – 50. Зросла ціна”, – розповідає Оксана Бойко.

Віктор Осмола – водій автобуса, що курсує за маршрутом “Тернопіль – Кременець”. Щодня він здійснює два рейси. За словами чоловіка, працювати на цьому маршруті не вигідно, бо ціни на пальне зросли, а пасажирів мало.

Віктор Осмола – водій автобуса. Любов Гадомська / Суспільне

“Ми підняли тарифи на проїзд на 1 гривню 35 копійок за кілометр, бо дизпаливо подорожчало. Купуємо пальне по 60-79 гривень за літр. А треба 30 літрів на дві поїздки, це понад дві тисячі гривень, щоб раз заправитися. А пасажири є не завжди, після обіду везу зазвичай від двох до п’яти людей”, – каже водій.

Якщо раніше проїзд до Кременця коштував 80 гривень, то тепер треба заплатити 100, – розповідає Віктор Осмола.

Зросла вартість проїзду і на автобусах міжобласного сполучення. Водій маршруту “Підволочиськ – Івано-Франківськ” Андрій Максим’як каже, квиток до Івано-Франківська подорожчав на 50 гривень.

“Я везу пасажирів до Івано-Франківська за ціною180 гривень за квиток, а інші водії – по 260-280 гривень. До війни вартість була 130-135 гривень. Дизпаливо спершу коштувало по 30 гривень за літр, а тепер по 60. Якщо є пасажири, то гроші повертаються, а якщо людей мало – їхати зовсім не вигідно”, – розповідає Андрій Максим’як.

Ціни на проїзд у громадському транспорті, який здійснює перевезення на міжміських та міжобласних маршрутах, встановлюють перевізники. Про це розповів начальник обласного управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства Михайло Олійник.

Начальник обласного управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства Михайло Олійник. Любов Гадомська / Суспільне

“З 25 березня 2015 року скасовано державне регулювання цін на перевезення у пасажирському транспорті на міжміських та внутрішньообласних автобусних маршрутах. Тобто, на сьогодні перевізник встановлює тариф з огляду на ринкові умови. У нас вільне ціноутворення, враховуючи стан ринку паливно-мастильних матеріалів та дефіцит пального. У межах області немає критичних показників щодо вартості за проїзд. Граничний тариф на пасажирські перевезення по області не перевищує 1 гривні 50 копійок за кілометр. Це середній показник серед інших областей”, – каже Михайло Олійник.

Суспільне