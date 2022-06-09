На Тернопільщині суд змусив страховиків здійснити виплати родині загиблого у резонансній ДТП

Тернопільський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу страхового товариства “Т” на рішення Борщівського районного суду від 23 грудня 2021 року. Цим рішенням із товариства стягнуто 156 тис. грн відшкодування шкоди родині загиблого у ДТП. Про це повідомляє пресслужба Тернопільського апеляційного суду.

Як встановлено судом, 31 березня 2021 року дружина загиблого Ч. – Оксана Ч., діючи в інтересах неповнолітньої дочки, подала заяву до страхового товариства стосовно виплати відшкодування, пов’язаного з втратою годувальника, та моральної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням – дорожньо-транспортною пригодою, внаслідок якої загинув її чоловік. Однак страхове товариство виплату не здійснило. Тож у листопаді 2021 року позивачка звернулась до суду. В обґрунтуванні позовних вимог вона вказала, що 18 березня 2021 року водій Г., керуючи у стані алкогольного сп’яніння автомобілем “Фольксваген”, неподалік с. Верхняківці Борщівської територіальної громади Чортківського району виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із автомобілем “Сітроєн”. Внаслідок ДТП водій “Фольксвагена” та двоє пасажирів автомобіля “Сітроєн” Ч. і Г. загинули. На момент події цивільна-правова відповідальність водія автомобіля “Сітроєн” була застрахована у страховому товаристві “Т”.

Рішенням Борщівського районного суду від 23 грудня 2021 року позов задоволено. Суд зважив, що у загиблого ще залишилися син і матір, які також мали право на відшкодування, та стягнув зі страхового товариства “Т” на користь Оксани Ч. в інтересах її неповнолітньої дочки 108 тис. грн відшкодування, пов’язаного з втратою годувальника, а також по 18 тис. грн. заподіяної моральної шкоди і 12 тис. грн понесених нею витрат на правову допомогу – загалом 156 тис. грн.

Не погодившись із рішенням суду першої інстанції, страхове товариство “Т” подало апеляційну скаргу, в якій просило дане рішення скасувати та ухвалити нове, яким відмовити Оксані Ч. у задоволенні позовних вимог в повному обсязі. Мотивуючи свою скаргу, апелянт зазначив, що строки виплати страхового відшкодування не порушено, оскільки досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб) не завершено і вирок по справі не винесено.

За результатом апеляційного розгляду колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу страхового товариства “Т” залишила без задоволення, а рішення Борщівського районного суду від 23 грудня 2021 року – без змін.