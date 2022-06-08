У Тернополі затримали навідника

Служба безпеки України викрила громадянина РФ, який напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну прибув у обласний центр для відслідковування ситуації довкола об’єктів критичної інфраструктури міста.

Іноземець поселився у Тернополі під виглядом пересічного мігранта, намагаючись не привертати до себе уваги містян. Під час піших прогулянок він розробляв маршрути, які б надавали йому можливість здійснювати приховану відеозйомку важливих транспортних вузлів. Відзняті відеоматеріали росіянин планував передавати через мережу Інтернет своїм зв’язковим у РФ.

Оперативники спецслужби своєчасно викрили наміри росіянина та запобігли його можливим спробам здобути розвіддані для ворожої розвідки.

Також співробітники СБУ встановили, що зловмисник після прибуття в Україну регулярно телефонував громадянам країни-агресорки, які обґрунтовано підозрюються у співпраці з ФСБ РФ.

Зважаючи на відмову росіянина від реалізації своїх намірів, а також добровільну передачу СБУ важливих даних щодо офіцерів ворожої спецслужби, Службою безпеки ухвалено рішення про його примусове видворення з України та заборону в’їзду до нашої держави.

Системна робота СБУ щодо своєчасного виявлення та нейтралізації потенційних загроз державній безпеці триває.