На Тернопільщині померла жінка, інфікована COVID-19

20 липня у Збаразькій центральній лікарні померла жінка інфікована COVID-19, про це повідомляють у медичному закладі. На сьогоднішній день на стаціонарному лікуванні в даній лікарні перебуває 7 пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірусна хвороба та 2 з підозрою.

Нагадаємо з початку епідемії в Тернопільській області станом на 20 липня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 2456 випадках діагноз лабораторно підтверджений (2245 випадків – дорослі, 211 випадків – діти), з них 35 летальних. Видужало 1558 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 1758, з яких 482 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 22 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1296 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 49 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).