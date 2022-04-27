На Тернопільщині потрібні водії різних категорій
На 26.04.2022 роботодавці Тернопільщини мають 46 актуальних вакансій водіїв легкових і вантажних автомобілів, тролейбусів, навантажувачів та ін. із правами категорій «В», «С», «E», «Т», «Д». Зарплата – до 20 тис. грн.
Якщо у Вас немає відповідної кваліфікації, за спрямуванням служби зайнятості професію водія автотранспортних засобів категорій «В» та «С1» можна здобути у Тернопільському фаховому коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя, водія навантажувача – у Тернопільському обласному НКЦ, водія тролейбуса – в КП “Тернопільелектротранс”.
Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
За власні кошти професію водія автотранспортних засобів категорій «С» та «С1» можна здобути в Борщівському агротехколеджі, Бучацькому ПТУ, Гусятинському, Заліщицькому та Зборівському фахових коледжах, Чортківському ВПУ; водія категорії «Д» – в автошколі «Міськавтотранс». Навчання 1,5-5 місяців.
За більш детальною інформацією щодо працевлаштування чи навчання зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості Тернопільщини.
Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Тернопільського обласного центру зайнятості (тел. 23-49-77)