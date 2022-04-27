На Тернопільщині потрібні водії різних категорій

Якщо у Вас немає відповідної кваліфікації, за спрямуванням служби зайнятості професію водія автотранспортних засобів категорій «В» та «С1» можна здобути у Тернопільському фаховому коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя, водія навантажувача – у Тернопільському обласному НКЦ, водія тролейбуса – в КП “Тернопільелектротранс”.