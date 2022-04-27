Водійці, яка в’їхала на автомобілі в собор у Тернополі, оголосили запобіжний захід

Тернополянці, яка в наркотичному сп’янінні в’їхала в Архикатедральний собор УГКЦ на автомобілі, оголосили запобіжний захід. Ірину Яворську-Скрабут триматимуть під вартою 60 діб з правом внесення застави – 49 тисяч 620 гривень. Таку ухвалу оголосив суддя міськрайонного суду Сергій Кунцьо.

Адвокат підозрюваної Володимир Рубінський та сама Ірина з клопотанням прокурора, який просив обрати саме такий запобіжний захід, погодилися. Також підозрювана в залі суду попросила вибачення у всіх тернополян і прихожан катедри.

Жінці інкримінують 178 статтю Кримінального кодексу України. Це пошкодження релігійних споруд чи культових будинків. Санкція цієї статті передбачає арешт на до шести місяців, обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі на той самий термін.

Нагадаємо, 23 квітня вночі автомобіль в’їхав в Архикатедральний собор у Тернополі.

Суспільне