18:54 | 4.06.2020
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині продовжується послаблення карантинних заходів

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Сьогодні комісія ТЕБ та НС дозволила з 5 червня:

▪️роботу закладів громадського харчування (зокрема, прийом відвідувачів у приміщеннях) з дотриманням відстані не менше 1,5 м між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більше чотирьох клієнтів за одним столом
▪️особам старше 60 років не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції
▪️діяльність закладів культури, за умови перебування не більше однієї особи на 5 м2
▪️діяльність закладів, що надають послуги з розміщення
▪️проведення релігійних заходів у приміщеннях, за умови перебування не більше 1 особи на 5 м2

З 12 червня дозволено:

▪️роботу закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування
▪️зняти статус «госпіталь для надання медичної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19» з Монастириської, Козівської та Заліщицької районних лікарень.

☝️Послаблення стосуються усіх районів області, окрім Кременецького та Шумського районів.
Під спостереженням перебувають Тернопільський та Збаразький райони, а також місто Тернопіль. Тут спостерігається ріст показника інцидентності.

Крім того, продовжено карантин в закладах профтехосвіти фахової передвищої та вищої освіти Кременецького та Шумського районів.

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