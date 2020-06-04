На Тернопільщині продовжується послаблення карантинних заходів

Сьогодні комісія ТЕБ та НС дозволила з 5 червня:

▪️роботу закладів громадського харчування (зокрема, прийом відвідувачів у приміщеннях) з дотриманням відстані не менше 1,5 м між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більше чотирьох клієнтів за одним столом

▪️особам старше 60 років не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції

▪️діяльність закладів культури, за умови перебування не більше однієї особи на 5 м2

▪️діяльність закладів, що надають послуги з розміщення

▪️проведення релігійних заходів у приміщеннях, за умови перебування не більше 1 особи на 5 м2

❗З 12 червня дозволено: ▪️роботу закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування

▪️зняти статус «госпіталь для надання медичної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19» з Монастириської, Козівської та Заліщицької районних лікарень. ☝️Послаблення стосуються усіх районів області, окрім Кременецького та Шумського районів.

Під спостереженням перебувають Тернопільський та Збаразький райони, а також місто Тернопіль. Тут спостерігається ріст показника інцидентності. ⛔Крім того, продовжено карантин в закладах профтехосвіти фахової передвищої та вищої освіти Кременецького та Шумського районів.