На Тернопільщині продовжують хворіти на грип та ГРВІ: яка ситуація у районах?

Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 458,4 випадки на 100 тисяч населення (за останні 7 днів захворіло 4746 осіб).

Відповідний показник у 1,6 рази перевищує рівень епідемічного порогу, та відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу. Вакциновано в області 3862 особи, що становить 0,37% від загальної кількості населення області, що забезпечує лише індивідуальний захист і є недостатнім для створення колективного імунітету.

На 4-х адміністративних територіях області (Бучацький, Кременецький, Теребовлянський, Тернопільський райони) показник захворюваності на грип та ГРВІ вище низького рівня захворюваності, на 9-ти адмінтериторіях (Бережанський, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Чортківський, Шумський райони) – вище середнього, на 1-й (Зборівський район) – вище високого.

За останній тиждень кількість захворілих знизилась у порівнянні з попереднім тижнем на 14,3% (4746 випадків проти 5541). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 32,2% (1553 ос.), школярів – 53,1% від усіх захворілих дітей (810 ос.). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності серед дітей на 1,7%, серед школярів – на 2,2%.