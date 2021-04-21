У Тернополі триває благодійна акція “Великодній кошик”
Цього року організатори мають на меті зібрати 300 Великодніх кошиків які міститимуть: паску, яйця, масло, сир, майонез, олію, ковбасу та хрін.
Ця доброчинна ініціатива існує від початків заснування фонду і щороку охоплює усіх, ким опікується «Карітас Тернопіль».
Долучитися до акції можна наступним чином:
- принести продукти, необхідні для формування «Великоднього кошика»;
- розповсюдити інформацію про акцію;
- перерахувати кошти на рахунок: м. Тернопіль вул. Замонастирська, 1, АТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, UA683253650000002600201171387, код: 2116228