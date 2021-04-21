17:01 | 21.04.2021
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Тернопільщина 

У Тернополі триває благодійна акція “Великодній кошик”

tata 0 Views Прокоментуй!

Цього року організатори мають на меті зібрати 300 Великодніх кошиків які міститимуть: паску, яйця, масло, сир, майонез, олію, ковбасу та хрін.

Ця доброчинна ініціатива існує від початків заснування фонду і щороку охоплює усіх, ким опікується «Карітас Тернопіль».
Долучитися до акції можна наступним чином:
  • принести продукти, необхідні для формування «Великоднього кошика»;
  • розповсюдити інформацію про акцію;
  • перерахувати кошти на рахунок: м. Тернопіль вул. Замонастирська, 1, АТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, UA683253650000002600201171387, код: 2116228

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