У Тернополі триває благодійна акція “Великодній кошик”

Цього року організатори мають на меті зібрати 300 Великодніх кошиків які міститимуть: паску, яйця, масло, сир, майонез, олію, ковбасу та хрін.

Ця доброчинна ініціатива існує від початків заснування фонду і щороку охоплює усіх, ким опікується «Карітас Тернопіль». Долучитися до акції можна наступним чином: принести продукти, необхідні для формування «Великоднього кошика»;

розповсюдити інформацію про акцію;

перерахувати кошти на рахунок: м. Тернопіль вул. Замонастирська, 1, АТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365, UA683253650000002600201171387, код: 2116228