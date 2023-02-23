На Тернопільщині протягом року СБУ зафіксовано понад 60 фейкових «мінувань», за якими стоять спецслужби рф

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну СБУ фіксує аномально високу кількість псевдомінувань, інформація про більшість з яких надходить правоохоронцям з території росії та тимчасово окупованих територій нашої держави.

Упродовж 2022 року на Тернопільщині зафіксовано понад 60 фальшивих повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури або місць масового перебування людей. В середньому це більш ніж одне повідомлення щотижня, кожне з якихпотребує ретельної перевірки та вжиття цілого комплексу пошукових та безпекових заходів.

Аналіз таких повідомлень свідчить, що за переважною більшістю з них стоять російські спецслужби, які намагаються таким чином посіяти тривогу та паніку серед цивільного населення, залякуючи і психологічно виснажуючи українців.Водночас, є й непоодинокі випадки повідомлень про псевдомінування, які здійснюють з різних причин і громадяни України.

Зокрема, нещодавно набув законної сили вирок суду щодо викритого СБУ жителя Тернопільського району, який у жовтні минулого року повідомив на гарячу лінію поліції про нібито встановлення «вибухових пристроїв» у двох готелях Кременця. Суд обрав для зловмисника покарання у вигляді 51 тис. грн штрафу, хоча за порушення ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) йому загрожувало до 6 років позбавлення волі.

Іншому його «колезі» пощастило менше. ЖителюТеребовлі за неправдиве повідомлення про начебто підготовку вибуху на місцевій автозаправці суд обравбільш суворе покарання – 5 років ув’язнення.

Зауважимо, що вчинення подібних правопорушень в умовах війни є цілковито неприпустимим, адже така умисно-підривна діяльність може завдати значної шкоди, відволікаючи правоохоронців від протидії реальним загрозам, тому на кожен прояв «анонімного тероризму» силовики реагуватимуть швидко і принципово.

Тернополянам та жителям області радимо виважено сприймати інформацію про можливе мінування об’єктів на території регіону, передусім зберігаючиспокій та холодний розум. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації та дотримуйтесь рекомендацій щодо дій в умовах екстрених ситуаційhttp://bit.ly/3riSMuL .