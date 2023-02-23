Яблучними чипсами «ГАДЗ» поласували навіть у далекій Кенії

Відома легкоатлетка Наталія Стребкова в Кенії пригостила місцевих жителів яблучними чипсами від фермерського господарства «ГАДЗ» з Бучаччини.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram .

Спортсменка зазначила, що кенійці довго не могли вгадати, що це за фрукт.

– Навіть в далеку Кенію ми прихопили кілька корисних яблучних перекусів. Пригостивши місцевих, вони не розуміли що ж це таке! ⠀ Серед варіантів найчастішими були – манго, ананас, папая, кавун і навіть помідор! Для кенійців яблуко – дуже дорогий фрукт, який вони майже не споживають і не кожен може собі дозволити! Тож цінуймо своє, – написала Наталія Стребкова.