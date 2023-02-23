21:57 | 23.02.2023
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Новини Тернополя 

Яблучними чипсами «ГАДЗ» поласували навіть у далекій Кенії

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Відома легкоатлетка Наталія Стребкова в Кенії пригостила місцевих жителів яблучними чипсами від фермерського господарства «ГАДЗ» з Бучаччини.
 
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
 
Спортсменка зазначила, що кенійці довго не могли вгадати, що це за фрукт. 
 
– Навіть в далеку Кенію ми прихопили кілька корисних яблучних перекусів. Пригостивши місцевих, вони не розуміли що ж це таке!Серед варіантів найчастішими були – манго, ананас, папая, кавун і навіть помідор! Для кенійців яблуко – дуже дорогий фрукт, який вони майже не споживають і не кожен може собі дозволити! Тож цінуймо своє, – написала Наталія Стребкова.

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