На Тернопільщині провели перепоховання 10 вояків УПА

В результаті пошукових експедицій у 2021 році, тернопільські історики та археологи, спільно з КП ЛОР “Доля”, ексгумували рештки учасників УПА в селі Лідихів, Почаївської громади.

За архівними даними, вони загинули в бою з НКВС. Також науковцям вдалося вияснити, що полеглі є вихідцями з трьох областей, а саме: Тернопільської, Львівської та Рівненської.

Як зазначив заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко, ми повинні знати воїнів, які віддали життя у боротьбі за нашу волю.

“Ми повинні гідно вшанувати цих людей і передати пам’ять про них наступним поколінням. Пройшло майже 80 років, однак ми пам’ятаємо їхній подвиг. Зараз нам доводиться боротися з тим же ворогом і ми зробимо все, щоб перемога була за нами”, – сказав Віктор Устенко.

Бій, у якому загинули воїни УПА, відбувся восени 1944 року.

Рештки бійців знайшли у братській могилі на глибині півметра. Наймолодшому з них було приблизно 15-17 років, найстаршому – 35.