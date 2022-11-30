Вийшов з дому і не повернувся, – на Тернопільщині зник Роман Рій

Тернопільські правоохоронці розшукують 55-річного жителя села Грабовець. Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції Тернопільської області.

26 листопада Роман Рій вийшов з дому та не повернувся.

Прикмети: високого зросту, середньої тілобудови, особливих прикмет не мав.

Був одягнений в чорну зимову куртку, сірі класичні штани, чорні черевики з сірою підошвою та чорну шапку.

Поліцейські просять всіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місцеперебування розшукуваного, телефонувати на лінію «102».