На Тернопільщині розгорілася смертельна драма

Конфлікт між чоловіком та жінкою завершився тяжкими тілесними ушкодженнями, а потім і смертю.

Начальник Підгаєцького відділення поліції Юрій Кунька розповідає, що 29 березня близько опівночі надійшло повідомлення на лінію “102” про агресивне поводження п’ятдесятирічного чоловіка.

На місце виклику у село Боків Підгаєцького району виїхала слідчо-оперативна група. Уже в помешканні вони побачили чоловіка. Ознак життя останній не подавав. Правоохоронці викликали швидку і лікарі констатували лише смерть. Як з’ясувалося, загиблий разом з жінкою та пасинком приїхали на Тернопільщину зі Сходу.

За словами заступника начальника відділу слідчого управління Віталія Пушкара, чоловік зловживав спиртним. Того дня у нього виник конфлікт з дружиною, який переріс в суперечку з бійкою. Це все відбувалося на очах п’ятнадцятирічного пасинка. Хлопець вирішив захистити матір і вдарив вітчима в обличчя, а коли той впав, наніс ще кілька ударів в різні частини тіла.

Після цього матір з сином викликали поліцію, аби вони допомогли вгамувати чоловіка. Проте удари восьмикласника виявилися фатальними для вітчима.

Судово-медична експертиза показала, що помер чоловік в результаті отриманих тілесних ушкоджень.

Неповнолітній у скоєному зізнався. Йому інкримінують статтю 121 частина 2 ККУ – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Вирішується питання про обрання хлопцеві міри запобіжного заходу.