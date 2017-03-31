Новини Тернополя 

Патрульні розповідають дітям про ПДР в особливий спосіб

Irena Прокоментуй!

Патрульні розповідають дітям про ПДР в особливий спосіб.
5 дитячих дошкільних закладів упродовж тижня відвідали патрульні поліцейські.
Інспектори розповіли дітям правила безпечного поводження на дорозі. Охоронці порядку проводили заняття у формі інтерактивної гри, тож дітям дуже сподобалось.
Також патрульні поліцейські розповіли дітям правила поведінки в громадських місцях та роздали їм цікаві книжки. Всі бажаючі змогли оглянути службовий автомобіль та сфотографуватись на згадку. #ternopilpolice

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