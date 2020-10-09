На Тернопільщині розпочали видачу коштів за “Пакунок малюка”

Впродовж місяця на Тернопільщині триває реалізація пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка». Відтепер батьки можуть самі обрати, як краще скористатися допомогою.

Як зазначив заступник директора департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОДА Олег Воронка, розмір одноразової допомоги, яка буде перераховуватися на відкритий рахунок у ПриватБанку, становить 5 тисяч гривень. Наразі 1048 осіб звернулися із заявою монетизувати «Пакунок малюка».

Нагадаємо, процедура отримання коштів доволі проста. Молоді батьки повинні у “Приватбанку” відкрити спеціальний рахунок з особливим режимом. Після цього вони отримають карту.