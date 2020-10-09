14:31 | 9.10.2020
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На Тернопільщині розпочали видачу коштів за “Пакунок малюка”

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Впродовж місяця на Тернопільщині триває реалізація пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка». Відтепер батьки можуть самі обрати, як краще скористатися допомогою.

☑️Як зазначив заступник директора департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОДА Олег Воронка, розмір одноразової допомоги, яка буде перераховуватися на відкритий рахунок у ПриватБанку, становить 5 тисяч гривень. Наразі 1048 осіб звернулися із заявою монетизувати «Пакунок малюка».

Нагадаємо, процедура отримання коштів доволі проста. Молоді батьки повинні у “Приватбанку” відкрити спеціальний рахунок з особливим режимом. Після цього вони отримають карту.

 

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