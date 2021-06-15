На Тернопільщині розслідують загибель двох 16-річних підлітків на річці Дністер
Підлітків шукали кілька днів. 13 червня знайшли тіло одного хлопця, а 14 вранці – іншого.
Як повідомили в ГУНП, до пошуків зниклих залучалися правоохоронці із Заліщиків, військовослужбовці Нацгвардії, працівники КОРДу та роти поліції особливого призначення.
Вони разом з кінологами обходили обидва береги ріки, однак знайшли лише залишені на березі особисті речі неповнолітніх та перевернутий човен.
Дно річки в радіусі декількох кілометрів прочісували працівники відділення водолазно-рятувальної служби. Погодні умови значно ускладнили пошуки.
Відомості про подію слідчі внесли до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно статті 115( умисне вбивство з поміткою – нещасний випадок) Кримінального кодексу України.
Остаточну причину смерті неповнолітніх встановлять експерти.