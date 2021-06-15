12:03 | 15.06.2021
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині розслідують загибель двох 16-річних підлітків на річці Дністер

tata 0 Views Прокоментуй!
Двоє хлопців зникли в ніч з 10 на 11 червня, коли пішли рибалити. Про зникнення поблизу села Устечко працівникам поліції вранці повідомили родичі.

Підлітків шукали кілька днів. 13 червня знайшли тіло одного хлопця, а 14 вранці – іншого.

Як повідомили в ГУНП, до пошуків зниклих залучалися правоохоронці із Заліщиків, військовослужбовці Нацгвардії, працівники КОРДу та роти поліції особливого призначення.

Вони разом з кінологами обходили обидва береги ріки, однак знайшли лише залишені на березі особисті речі неповнолітніх та перевернутий човен.

Дно річки в радіусі декількох кілометрів прочісували працівники відділення водолазно-рятувальної служби. Погодні умови значно ускладнили пошуки.

Відомості про подію слідчі внесли до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів згідно статті 115( умисне вбивство з поміткою – нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

Остаточну причину смерті неповнолітніх встановлять експерти.

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