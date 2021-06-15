Травмувалися водій та пасажири: неподалік Бучача з дороги злетіло авто

11 червня на автодорозі Тернопіль-Бучач-Івано-Франківськ сталася ДТП з постраждалими.

Як повідомили у поліції, аварія трапилася близько 18:30 поблизу села Зелена Чортківського району.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Kia Cerato не обрав безпечної швидкості руху і як результат – не впорався з керуванням та злетів у кювет.

До лікарні з тілесними ушкодженнями та переломами госпіталізували трьох людей: водія в реанімаційне відділення, а двох пасажирів – у травматологію.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно зі статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.