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Тернопільщина 

Травмувалися водій та пасажири: неподалік Бучача з дороги злетіло авто

tata 0 Views Прокоментуй!
11 червня на автодорозі Тернопіль-Бучач-Івано-Франківськ сталася ДТП з постраждалими.

Як повідомили у поліції, аварія трапилася близько 18:30 поблизу села Зелена Чортківського району.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Kia Cerato не обрав безпечної швидкості руху і як результат – не впорався з керуванням та злетів у кювет. 

До лікарні з тілесними ушкодженнями та переломами госпіталізували трьох людей: водія в реанімаційне відділення, а двох пасажирів – у травматологію.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно зі статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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