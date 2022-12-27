На Тернопільщині спалах грипу: найбільше хворіють діти

Тернопільщина на 92% перевищує допустимі показники захворюваності на ГРВІ та грип. За останній тиждень захворіло 5 913 людей. 56 відсотків з них – діти. Така ситуація триває протягом трьох тижнів. За прогнозами лікарів вона може покращитися у березні. Про це розповіла головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

“Якщо говорити про віруси, які циркулюють, які передбачалися Всесвітньою організацією охорони здоров’я 4 типи. Це вірус типу А “Вікторія”, вірус типу А “Дарвін”, вірус типу Б “Австрія” і вірус типу Б “Фукет”. Ми бачимо, що в нас зараз на території області переважає вірус типу А, він є досить агресивний. Ми бачимо, як хворіють люди за цими показниками. Він характеризується такими симптомами, як температура, ломота в суглобах, тривалий сухий кашель і загальне недомагання”.

Також лікарка розповіла, як вберегтися від хвороби.

“Заходи запобігання одинакові, це тримати дистанцію, носити маску, якщо ти хворий, то бути вдома, не заражати інших. Користуватися дезінфікуючими засобами, здорове харчування, побільше вітамінів в їжу, підтримувати імунну систему”.

Суспільне