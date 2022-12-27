Як обрати доставку з Китаю в Україну?

Доставка з Китаю в Україну – це складний процес, за яким стоять планування, стратегія та досвід. Розбираємося, який спосіб перевезення найкращий, що таке «збірні вантажі» та як заощадити на доставці.

Що треба знати про доставку?

Головна мета кожного підприємця – доставити товар дешево. Бо знижені витрати на перевезення пропорційні більшому прибутку від продажів. Везти китайський товар в Україну вигідно. Справа у тому, що товари коштують дешево через дешеву робочу силу та високу конкуренцію. Саме тому бізнес з Піднебесною настільки популярний.

Окремо треба сказати про якість китайської продукції. Давно склався стереотип, що все, що «зроблено в Китаї» має погану якість. Китайські виробники своєю методичною роботою на експорт руйнують ці враження. Сьогодні китайська продукція має хорошу якість, різноманітний асортимент та доступну вартість. Саме тому українські підприємці при перепродажі множать вартість на 200-300%.

Якщо ви думаєте, як привезти вантаж з Китаю, то зверніть увагу на ці особливості:

· обирайте спосіб доставки в залежності від габаритів вантажу;

· довіряйте транспортно-логістичній компанії, яка має досвід роботи з Китаєм;

· деякі виробники не займаються доставкою. Вони тільки пакують продукцію та відправляють до пункту видачі;

· якщо потрібно перевезти оптову партію товарі, обирайте морську доставку;

· якщо потрібно перевезти невелику партію товару, обирайте збірні контейнерні вантажі;

· враховуйте терміни доставки.

Авіадоставка або морська доставка – що обрати?

Повномасштабне вторгнення вплинуло на галузь логістики. Авіація на паузі, порти заблоковані, залізна дорога перекрита через агресію. Доставка вантажів з Китаю була поновлена завдяки досвіду логістичних компаній, які втрималися на плаву, через нові безпечні маршрути країн Європи.

Сьогодні основні способи транспортування китайських товарів – авіадоставка та доставка морем.

Авіадоставка – найшвидший спосіб доставки вантажів у різні куточки світу, але найдорожчий. Звичайно, швидкість сьогодні у прерогативі. Літаком можна перевезти швидкопсувні товари або просто оперативно поповнити товарні залишки. Цей спосіб незамінний, якщо необхідно доставити зразки, щоб протестувати і оцінити товар. Але за швидкість доведеться платити, бо авіадоставка у 2,5 рази дорожча за морські перевезення. Тож зараз все більше малого і середнього бізнесу обирають доставку морем.

Морський фрахт є найбільш популярним і дешевим варіантом. Безпосередньо транспортування проходить у спеціальних контейнерах, які надійно захищають вантаж. Сучасні вантажні судна мають практично необмежену місткість у порівнянні з наземним та повітряним транспортом. Саме тому морська доставка така дешева. І ще одна перевага – морем можна доставити будь-який об’єм вантажу, навіть негабаритний. А також рідину, олію та небезпечні предмети, що категорично заборонено до перевезення літаком.

Що таке «збірні вантажі»?

Це хороший спосіб заощадити на перевезеннях. Збірні вантажі передбачають доставку товарів від різних замовників у складі одного контейнеру. Це особливо вигідно, коли потрібно перевезти невелику або пробну партію товару. Замовник оплачує місце у контейнері, що займає його вантаж. Тобто він не платить за «повітря» у ящику.

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