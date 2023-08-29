Олегу Барні посмертно присвоєно орден «За мужність» ІІІ ступеня. Барна загинув піс час штурму на Донеччині 17 квітня 2023 року у віці 55 років.

Він був військовослужбовцем 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. З 2014 року Олег почав боронити нашу державу, й продовжив захищати її з початком повномасштабного вторгнення до останнього подиху.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, за самовіддане виконання військового обов’язку Олег Барна отримав свою нагороду.