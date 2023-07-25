На Тернопільщині суд звільнив від покарання чоловіка, який відмовився від мобілізації

На Тернопільщині судили чоловіка, який відмовився мобілізуватися до лав ЗСУ.

Гусятинський районний суд призначив йому три роки та один місяць позбавлення волі. Про це йдеться у матеріалах справи, оприлюдненій у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Чоловік отримав повістку в лютому 2023 року та пройшов медичну комісію. Його військова служба повинна була розпочатися у березні 2023 року, однак він не приїхав. Свою відмову служити пояснив поганим здоров’ям.

У суді йому все ж призначили покарання, згідно з чинним законодавством. Проте суд звільнив хлопця від покарання на певних умовах. Протягом року він не має чинити нових злочинів, зобов’язаний з’являтися до правоохоронних органів, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, а також не виїжджати за кордон без дозволу.

За даними Єдиного держреєстру, чоловікові нададуть умовне звільнення у разі дотримання всіх вимог. Під час судового засідання ухилянт розкаявся.

Згідно з чинним законодавством, стаття про ухилення від призову передбачає позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років.