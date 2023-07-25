Який топер краще вибрати



Якщо немає бажання чи не вистачає коштів для покупки нового матраца можна просто вирівняти спальну поверхню, тим самим підвищити якість щоденного відпочинку. Для цього відмінно підійде тонкий матрац – топпер. Далі розглянемо основні його типи та відмінності.

Висота та розміри

Висота такого виробу становить від 2 до 10 см, довжина та ширина повністю відповідають сучасним розмірам матраців. Є різновиди, які підходять для односпальних, полуторних, двоспальних моделей.

Для того щоб купити топер з ідеальними параметрами, при його виборі покупець повинен орієнтуватися не на габарити ліжка, а саме на наявний матрац.

Різновиди топерів

Залежно від призначення розрізняють три типи виробів, кожен із яких набув популярності.

Топер для дивана

Якщо людина не має змоги придбати нове ліжко з матрацом, можна просто купити топер на диван, який допоможе впоратися з такими проблемами:

приховає стик двох половинок дивана, що складаються, з механізмами типу «книжка», розрівнюючи поверхню;

пом’якшить спальне місце, допоможе прибрати неприємні відчуття від пружин, що виступають.

Крім того, такий тонкий матрац підвищує ортопедичні властивості дивана та робить поверхню жорсткішою або м’якшою.

Топер на ліжко

Це найпопулярніший різновид, який використовується в наступних випадках:

якщо неправильно підібрана жорсткість спального місця;

коли старий матрац вже перестав виконувати свої функції, але новий купити поки що немає можливості.

Крім того, такий топер доцільний, якщо матрац має «ефект гамака», через що при відпочинку сімейної пари партнер легшої статури постійно спить під ухилом, скочується на середину ліжка.

Топер-футон

Іншими типами топерів є гостьові варіанти – рулонні. Завдяки можливості скручування їх можна легко прибрати в шафу або взяти з собою в подорож, при поїздці в гості до родичів, друзів, щоб не втрачати якість сну.

Футони спочатку з’явилися в Японії та призначалися для сну на підлозі. У нашій країні вони використовуються для додаткового покриття ліжка, також його можна застосовувати на підлозі, де можуть гратись діти, дивитися телевізор. Їх зручно брати з собою на природу. Від звичайних топерів такі вироби відрізняються багатошаровістю, більшою жорсткістю.

Матеріали

Тонкий матрац відрізняється легкістю, портативністю, гнучкістю. Кращими наповнювачами для топера можна будуть такі:

Штучний латекс/пінополіуретан – повністю безпечний для здоров’я, гіпоалергенний. Серед основних переваг – пружність, висока зносостійкість, довгий термін служби, невелика ціна, легкість догляду. Еластична піна меморікс – здатна запам’ятовувати контури тіла, підтримувати спину в максимально правильному положенні. Має ортопедичні властивості, приємну структуру. Натуральний латекс – вважається одним із найякісніших наповнювачів, має такі унікальні якості, як висока пружність, еластичність, гіпоалергенність, безпека для здоров’я, довговічність. Кокосова койра – має високий рівень жорсткості, може комбінуватися з м’якшими матеріалами або виступати як монолітна основа різної товщини. Не поглинає неприємних запахів, довговічний, усередині не розмножуються пилові кліщі, інші мікроорганізми.

Отже, ми розглянули найважливіші характеристики топерів, які стануть основними під час вибору певної моделі. Якщо врахувати всі описані властивості тонкого матраца, можна підібрати ідеальний, довговічний, універсальний виріб, який зможе коригувати умови сну будь-коли та будь-де.