На Тернопільщині трапилася крадіжка по-сусідськи

Привласнив те, що погано лежало – саме так вчинив мешканець Чорткова. Чоловік викрав сусідські будматеріали.

З заявою про крадіжку 12 декоративних оздоблювальних панелей до поліцейських Чортківського відділу поліції звернувся місцевий мешканець. Чоловік розповів, що проводить ремонт у квартирі, тож придбав багато будматеріалів. Панелі вранці залишив на сходовій клітці, а вже ввечері виявив їх відсутність.

Як з’ясували працівники поліції, до крадіжки виявився причетний сусіда потерпілого. Чоловік скористався ситуацією та забрав матеріал для власних потреб. Отак чортківчанин розжився на кримінальне провадження та неприязні відносини з сусідом. Довелося повертати чуже майно назад ще й спілкуватися з правоохоронцями. Подію внесено до ЄРДР згідно статті 185 ККУ – крадіжка.