На Тернопільщині триває сезон небезпечного Борщівника

🔸 Борщівник Сосновського – бур’ян, котрий цвіте розкішними білими суцвіттями і привертає увагу своїми гігантськими розмірами.

🔸 Фізичний контакт із будь-якою частиною борщівника викликає жахливі опіки шкіри.

🔸 Аби вберегти учасників дорожнього руху від контакту з небезпечною рослиною, на замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області підрядники скошують її.

🔸 Найперше ліквідувують місця масового поширення бур’яну обабіч траси 📍 М-09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська.

🔸 Також техніка скошує бур’ян вздовж трас 📍 М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка, 📍 М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече.

🔸 Дорожники закликають громадян триматися подалі від борщівника.

🔸 Якщо ж вам не пощастило і ви торкнулися рослини, обов’язково зверніться до лікаря!

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