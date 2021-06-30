Фермерське господарство «ГАДЗ» планує створити туристичну локацію у новому саду

Цьогоріч у селі Озеряни фермерське господарство «ГАДЗ» висадило новий сад за новітньою технологією, в який інвестувало понад 50 мільйонів гривень.

Уже наступного року площу насаджень планують збільшити з 70 до 100 гектарів. Окрім цього, в господарстві хочуть створити й туристичну локацію.

Днями сад відвідав голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

– Навесні у селі Озеряни фермерське господарство «ГАДЗ» висадило молодий сад, в який інвестувало понад 50 млн. грн. При цьому використано найсучасніші технології – протиградова сітка, стовпці та шпалери італійського виробництва. З часом площу саду планують збільшити з 70 до 100 га. Тоді, через зростання врожайності, з’явиться необхідність у будівництві холодильного сховища, а це – інвестиції, розвиток, нові робочі місця. А ще фермерське господарство планує облаштувати гарну туристичну локацію. У саду виділено територію для прогулянки, туристи зможуть зірвати з дерева плоди та дегустувати різні сорти яблук, а також іншу яблучну продукцію – чипси, джеми, соки. У період цвітіння дерев це місце може стати відвідуваною фотозоною, – повідомив Володимир Труш.

Заступник голови ФГ «ГАДЗ» Олег Грицак зазначив, що збільшувати площу саду планують наступного року.

– Ми висадили супер інтенсивний сад: ширина міжряддя – 3 метри, відстань між саджанцями – 60 сантиметрів. На один гектар вдалося помістити більше 5-ти тисяч дерев, що дасть змогу досягнути врожайності – 80-100 тонн з гектара, – пояснив Олег Грицак.

Щодо туристичної локації, то фермерське господарство запозичує таку ідею у закордонних колег.

– Сад знаходиться поблизу траси на Івано-Франківськ, тому ми думаємо, що локація буде популярною серед туристів. Керівництво ФГ «ГАДЗ» часто відвідує господарства розвинутих європейських країн. Там ми бачимо, як добре за кордоном розвинений зелений туризм, тож вирішили втілити таку ідею й в нашому саду, – поділився Олег Грицак. – Плануємо виділити певну площу саду, де люди самостійно зможуть все оглянути, погуляти, показати дітям, як ростуть яблука та сфотографуватися. Також хочемо облаштувати й фірмові магазини, дегустаційні зали з соками, пюре, дитячим харчуванням, сидром.