14:28 | 17.07.2020
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині усі призовники проходять ІФА-тестування на виявлення антитіл до COVID-19

Irena 0 Views Прокоментуй!

Таке тестування дозволяє виявляти не лише факт зараження на коронавірус, а й тих, хто вже перехворів ним. Про це повідомила заступник начальника Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Лідія Чайковська під час прес-конференції в Тернопільська обласна державна адміністрація.

Під час призову було виявлено 4 позитивних результати на імуноглобулін М.

Згідно з алгоритмом дій, після позитивних тестів на самоізоляцію йдуть не лише призовники, а й контактні особи.

Нагадаємо, у Тернополі виділили 45 тисяч гривень на додаткове медичне обстеження призовників. За ці кошти придбали спеціальні тести для виявлення антитіл до COVID-19.

Станом на 15 липня з Тернопільщини вже відправили до війська 327 осіб віком від 20 до 27 років. Планове завдання для області – 500 осіб

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