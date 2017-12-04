Десять медалей вибороли юні спортсмени Тернопільщини на міжнародних змаганнях

Десять медалей вибороли юні спортсмени нашої області на міжнародних змаганнях з легкої атлетики серед юнаків 2000 р.н. і молодше «College Open», які пройшли 1-2 грудня в м.Івано-Франківську в спортивному манежі коледжу фізичного виховання. Організаторам турніру, який проводився вже в дев’ятий раз, вдалося залучити до змагань досить сильних учасників з команд Польщі, Молдови, м. Києва, Чернівецької, Львівської, Івано-Франківської областей, тому тим вагомішими є здобутки наших легкоатлетів. В штовханні ядра серед юнаків та дівчат переможцями стали Пиж Андрій та Павлів Валентина з Бучацької ДЮСШ (тренери Чуба І.В., Головацький М.М.); а треті місця за вихованцями обласної ДЮСШ – Жуком Андрієм та Мостовою Дариною (тренери Шмуляєва Г.М., Дахновський Л.В.). В бігу на 400м срібним призером став Пелих Святослав (Зборівська ДЮСШ, тренер Небельський В.Р.). Досить успішно виступили вихованці ЗТУ Васірука Михайла (ОДЮСШ): Муравська Руслана виборола перше місце в стрибках в висоту та друге – в стрибках в довжину; Загалюк Денис – другий в стрибках в висоту, і треті місця вибороли Флисник Назарій в бігу на 50м та Гаврилишин Євген в стрибках в довжину.

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