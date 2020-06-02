На Тернопільщині відновлено рух приміських поїздів у п’ятьох напрямках

Станом на 1 червня у Тернопільській області автомобільними перевізниками відновлено пасажирські перевезення на 90 (зі 100) приміських та 143 (зі 203) міжміських автобусних маршрути загального користування, організатором яких є обласна адміністрація.

🔶Винятком є лише Кременецький та Шумський райони. ▪️Відновлено роботу 7 автостанцій. ▪️Відновлено рух приміських поїздів у Золочівському, Підволочиському, Лановецькому, Заліщицькому і Бережанському напрямках. ▪️Відсьогодні райони щотижнево звітуватимуть щодо відновлення внутрішньорайонних маршрутів, мережа яких налічує 287 маршрутів. Нагадую, що і перевізники, і пасажири мають працювати з дотриманням санітарних норм.