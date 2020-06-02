12:55 | 2.06.2020
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Новини Тернополя 

На Тернопільщині відновлено рух приміських поїздів у п’ятьох напрямках

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Станом на 1 червня у Тернопільській області автомобільними перевізниками відновлено пасажирські перевезення на 90 (зі 100) приміських та 143 (зі 203) міжміських автобусних маршрути загального користування, організатором яких є обласна адміністрація.

🔶Винятком є лише Кременецький та Шумський райони.

▪️Відновлено роботу 7 автостанцій.

▪️Відновлено рух приміських поїздів у Золочівському, Підволочиському, Лановецькому, Заліщицькому і Бережанському напрямках.

▪️Відсьогодні райони щотижнево звітуватимуть щодо відновлення внутрішньорайонних маршрутів, мережа яких налічує 287 маршрутів.

Нагадую, що і перевізники, і пасажири мають працювати з дотриманням санітарних норм.

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